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Голова ОБСЄ прибув з візитом до Києва

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Київ, Понеділок 16 січня 2023 11:27
Голова ОБСЄ прибув з візитом до Києва Фото: голова ОБСЄ Буяр Османі (twitter.com/bujar_o)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі прибув з візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Османі у Twitter.

"Після дев'ятигодинної поїздки на поїзді ми прибули до Києва. Очікуємо на продуктивні зустрічі з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки і стабільності в регіоні та допомоги людям на місцях", - написав він.

РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Османі зі вступом на посаду керівника ОБСЄ та запросив його приїхати до України.

Раніше Кулеба заявив, що ОБСЄ має підтримати створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України.

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