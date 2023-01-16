Росіяни почали створювати польові гауптвахти для мобілізованих

У навчальних центрах російської армії почали створювати приміщення (гауптвахти), призначені для утримання затриманих та заарештованих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського генерала Максима Іванова у коментарі ЗМІ.

Раніше Міноборони РФ опублікувало проект указу російського диктатора Володимира Путіна щодо необхідності створювати гауптвахти у польових умовах.

"Командирам військових частин-формувальників, відповідальних за підготовку мобілізованих військовослужбовців, надано відповідні вказівки на організацію обладнання приміщень військової частини для утримання затриманих військовослужбовців, які притягуються до дисциплінарної відповідальності", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білгородській області Росії сержант влаштував масштабну пожежу у військовій частині. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі серед російських військових.

Також ми писали, що у Москві з військової частини втік озброєний солдат.

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