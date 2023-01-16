У ССО показали, як зупинили спробу наступу окупантів біля Кремінної (відео)

Українські захисники в Луганській області зупинили чергову спробу наступу військ РФ у районі Кремінної, відбивши атаку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Спробу ворожого наступу під час бою зупинили оператори ССО спільно з іншими підрозділами Сил оборони України.

Зазначається, що у цій атаці російські загарбники намагалися задіяти своє важке озброєння. Незважаючи на це, атаку ворога було відбито, і плани наступу інтервентів біля Кремінної були зірвані.

У мережі було оприлюднено ролик, на якому показано фрагмент бою. Відео зняв один із бійців ССО.

Відео: під Кремінною українські військові під час бою запобігли спробі наступу окупантів