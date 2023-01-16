ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ССО показали, як зупинили спробу наступу окупантів біля Кремінної (відео)

Новость на русском →
Понеділок 16 січня 2023 08:09
У ССО показали, як зупинили спробу наступу окупантів біля Кремінної (відео) Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники в Луганській області зупинили чергову спробу наступу військ РФ у районі Кремінної, відбивши атаку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Спробу ворожого наступу під час бою зупинили оператори ССО спільно з іншими підрозділами Сил оборони України.

Зазначається, що у цій атаці російські загарбники намагалися задіяти своє важке озброєння. Незважаючи на це, атаку ворога було відбито, і плани наступу інтервентів біля Кремінної були зірвані.

У мережі було оприлюднено ролик, на якому показано фрагмент бою. Відео зняв один із бійців ССО.

Відео: під Кремінною українські військові під час бою запобігли спробі наступу окупантів

Нагадаємо, за даними британської розвідки, у боях під Соледаром та в районі Кремінної РФ задіяла своїх десантників, які відступили від Херсона у листопаді минулого року.

Додамо, раніше в Центрі національного спротиву зазначали, що у Луганській області у напрямку Кремінної окупанти готують провокації під "чужим прапором".

Також повідомлялося, що вчора українські військові показали відео, як у Соледарі розбили окупантів під час спроби відрізати частину позицій ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Кременная Війна Росії проти України
NEWS
Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
DAILY
Зброя, яка змінить війну. Що Захід може надати Україні для перемоги над РФ
Юлія Акимовакоресподент Зброя, яка змінить війну. Що Захід може надати Україні для перемоги над РФ