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Майже 800 окупантів та 12 танків: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

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Понеділок 16 січня 2023 08:15
Майже 800 окупантів та 12 танків: Генштаб оновив втрати Росії в Україні Фото: ЗСУ ліквідували 790 окупантів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 790 російських загарбників та знищили 12 ворожих танків. Загалом Росія з початку широкомасштабного вторгнення втратила вже 116 080 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 16 січня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків - 3118 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 6204 (+21) од,
  • артилерійських систем - 2099 (+5) од,
  • РСЗВ - 438 (+1) од,
  • засобів ППО - 220 (+1) од,
  • літаків - 286 (+0) од,
  • гелікоптерів - 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0),
  • крилатих ракет - 749 (+0),
  • кораблів /катерів - 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4870 (+24) од,
  • спеціальної техніки - 190 (+3).

Як повідомлялося раніше, українські військові відбили 16 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

Окрім того, аналітики ISW вважають, що Росія в найближчі пів року намагатиметься перехопити ініціативу у війні, готуючись до "рішучої стратегічної дії".

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