Майже 800 окупантів та 12 танків: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Фото: ЗСУ ліквідували 790 окупантів (Getty Image)
Українські військові за минулу добу ліквідували ще 790 російських загарбників та знищили 12 ворожих танків. Загалом Росія з початку широкомасштабного вторгнення втратила вже 116 080 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 16 січня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано,
- танків - 3118 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 6204 (+21) од,
- артилерійських систем - 2099 (+5) од,
- РСЗВ - 438 (+1) од,
- засобів ППО - 220 (+1) од,
- літаків - 286 (+0) од,
- гелікоптерів - 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів /катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4870 (+24) од,
- спеціальної техніки - 190 (+3).
Як повідомлялося раніше, українські військові відбили 16 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.
Окрім того, аналітики ISW вважають, що Росія в найближчі пів року намагатиметься перехопити ініціативу у війні, готуючись до "рішучої стратегічної дії".
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