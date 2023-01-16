Окупанти перекидають живу силу до Маріуполя: у мерії показали відео з технікою

До Маріуполя з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою росіян. Лише за ранок було помічено понад десять одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера міста Петра Андрющенка.