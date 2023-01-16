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Окупанти перекидають живу силу до Маріуполя: у мерії показали відео з технікою

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Маріуполь, Понеділок 16 січня 2023 14:18
Окупанти перекидають живу силу до Маріуполя: у мерії показали відео з технікою Фото: окупанти перекидають живу силу до Маріуполя (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

До Маріуполя з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою росіян. Лише за ранок було помічено понад десять одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера міста Петра Андрющенка.

"До Маріуполя з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою. Частина їх розміщується в с. Білосорайська Коса. Тільки за ранок сьогодні понад 10 вантажівок", - розповів він.

Також, за словами Андрющенка, через прибуття російських військових у Маріуполі розпочали додаткове вербування кухарів та обслуговуючого персоналу до "пансіонатів", де насправді почали обладнати казарми.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомляв, що росіян масово завозять до тимчасово окупованого Маріуполя для того, щоб вони проводили роботи зі знесення постраждалих внаслідок російських атак будинків.

Також ми писали, що росіяни почали вивозити з Маріуполя не лише зерно та метали, а й будматеріали, які вони отримують у процесі розбирання знищених будинків.

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