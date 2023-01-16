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Путін знову поговорив з Ердоганом: обговорили зернову угоду та обмін полоненими з Україною

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Москва, Понеділок 16 січня 2023 16:19
Путін знову поговорив з Ердоганом: обговорили зернову угоду та обмін полоненими з Україною Фото: Володимир Путін та Реджеп Тайіп Ердоган (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 16 січня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. У ході переговорів вони обговорили ситуацію довкола України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

Зокрема, сторони обговорили ініціативу Туреччини та з урахуванням переговорів омбудсменів України та РФ питання щодо обміну полоненими, насамперед пораненими.

При цьому Путін поскаржився турецькому лідерові на те, що Україна не ухвалила пропозиції Кремля "припинити вогонь" на період православного Різдва.

Водночас диктатор та Ердоган розглянули хід реалізації стамбульських домовленостей про вивезення українського зерна з чорноморських портів та розблокування постачання продовольства та добрив із Росії.

За даними видання "Анадолу", Ердоган і Путін, крім тем "зернового коридору" та постачання аміаку, обговорили конкретні кроки на шляху перемелювання російського зерна на борошно в Туреччині з метою подальшого постачання до країн Африки.

Також турецький лідер заявив про готовність Анкари до сприяння та посередництва на шляху забезпечення довгострокового миру між Росією та Україною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ердоган має намір обговорити відкриття гуманітарного коридору для поранених із Зеленським та Путіним.

Нагадаємо, український омбудсмен Дмитро Лубінець провів три раунди переговорів із Москальковою. Зокрема, Україна передала РФ список із 800 пораненими військовими для ймовірної репатріації.

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