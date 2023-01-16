Останній ривок. Коли Росія може спробувати повторити наступ: відповідь Данілова

Росія може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або ж вже у березні. Україна щодня готується до можливого наступу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Суспільне".

"Це може бути річниця. Для них ці дати є чомусь сакральними речами. Це може бути й в березні. Ми маємо готуватись до таких подій кожного дня й ми готуємось", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО додав, що президент України Володимир Зеленський щодня спілкується зі своїми іноземними колегами, обговорюючи з ними зброю, яку вони можуть надати ЗСУ.

"Перше питання з якого починається розмова та якою закінчується, це зброя", - відзначив Данілов.