Останній ривок. Коли Росія може спробувати повторити наступ: відповідь Данілова
Росія може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або ж вже у березні. Україна щодня готується до можливого наступу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Суспільне".
"Це може бути річниця. Для них ці дати є чомусь сакральними речами. Це може бути й в березні. Ми маємо готуватись до таких подій кожного дня й ми готуємось", - пояснив Данілов.
Секретар РНБО додав, що президент України Володимир Зеленський щодня спілкується зі своїми іноземними колегами, обговорюючи з ними зброю, яку вони можуть надати ЗСУ.
"Перше питання з якого починається розмова та якою закінчується, це зброя", - відзначив Данілов.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Інституті вивчення війни оцінили ймовірність повторного наступу Росії з півночі та відкритий вступ Білорусі конфлікт.
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