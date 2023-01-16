Bloomberg порахував, скільки та якої зброї отримала Україна з початку війни: список
З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала більше ніж 4 тисячі одиниць бронетехніки, артилерійських установок й інших систем озброєнь для боротьби з Росією. Сьогодні ж НАТО надсилає все більше летальної зброї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що наведені цифри є приблизними й не могли бути незалежно перевірені виданням. Вони включають обіцяне, однак ще не поставлене озброєння й не включають ті, які могли поставити без розголосу.
Танки
- 410 танків радянських часів, які були передані членами НАТО країнами колишнього комуністичного блоку;
- Британія обіцяла надіслати танки Challenger 2. Згідно з даними ЗМІ, 12 одиниць будуть відправлені щонайменше двома партіями, хоча уряд країни досі не підтвердив їх кількість;
- Польща обіцяла "роту" танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники по НАТО візьмуть на себе аналогічні зобов'язання;
- США та Німеччина досі вирішують, чи можуть вони також надіслати бойові танки;
Під час засідання "Рамштайн" Західні представники ймовірно обговорюватимуть відправку більшої кількості танків до України.
Бронетехніка/БМП
- 300 одиниць, у тому ж числі 250 БМП радянського виробництва з колишніх комуністичних країн;
- минулого тижня Франція оголосила про те, що вона передасть невизначену кількість колісних танкових есмінців AMX-10RC;
- США й Німеччина заявили, що передадуть 50 і 40 бойових машин Bradley і Marder відповідно;
Бронетранспортери
- 1100 одиниць, у тому ж числі 300 бронетранспортерів М113 і 250 М117;
- більше 160 бронетранспортерів М113 американського виробництва з семи інших країн, в тому числі з Великої Британії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії;
- кілька сотень машин, у тому ж числі броньовані медичні центри;
Протимінні бронетранспортери із захистом від засідок (MRAP)
- близько 925, у тому ж числі 440 американських M1224 MaxxPros;
- 90 австралійських Bushmasters, кілька британських Wolfhounds й Mastiffs.
Піхотні мобільні машини
- більше 1 540 одиниць, у тому ж числі 1 250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва, або Humvees.
Артилерія
- 300 буксируваних гаубиць, серед яких понад 210 155-мм гаубиць M777 та 72 105-мм гаубиці зі США;
- більше 400 одиниць самохідної артилерії, з яких 180 - на замовлення. Серед них понад 20 155-мм гаубиць з Великої Британії, по 18 - з Польщі, Німеччини, США та інших країн;
РСЗВ
- 95 одиниць;
- 38 HIMARS;
- більше 40 122-мм РСЗВ радянських часів з Польщі і Чехії.
ППО
- 37 німецьких самохідних танків Gepard;
- 8 ракетних батарей NASAMS американського виробництва;
- 1 американська та одна німецька ракетна батарея Patriot;
- 6 ракетних комплексів Strela-10Ms з Чехії;
- 6 ракетних комплексів Stormer HVM з Великої Британії;
- декілька зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вже найближчими тижнями Британія направить в Україну ескадрон танків Challenger 2 та 30 САУ AS90.
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