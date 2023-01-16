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Bloomberg порахував, скільки та якої зброї отримала Україна з початку війни: список

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Понеділок 16 січня 2023 12:13
Bloomberg порахував, скільки та якої зброї отримала Україна з початку війни: список Фото: український воїн (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала більше ніж 4 тисячі одиниць бронетехніки, артилерійських установок й інших систем озброєнь для боротьби з Росією. Сьогодні ж НАТО надсилає все більше летальної зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що наведені цифри є приблизними й не могли бути незалежно перевірені виданням. Вони включають обіцяне, однак ще не поставлене озброєння й не включають ті, які могли поставити без розголосу.

Танки

  • 410 танків радянських часів, які були передані членами НАТО країнами колишнього комуністичного блоку;
  • Британія обіцяла надіслати танки Challenger 2. Згідно з даними ЗМІ, 12 одиниць будуть відправлені щонайменше двома партіями, хоча уряд країни досі не підтвердив їх кількість;
  • Польща обіцяла "роту" танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники по НАТО візьмуть на себе аналогічні зобов'язання;
  • США та Німеччина досі вирішують, чи можуть вони також надіслати бойові танки;

Під час засідання "Рамштайн" Західні представники ймовірно обговорюватимуть відправку більшої кількості танків до України.

Бронетехніка/БМП

  • 300 одиниць, у тому ж числі 250 БМП радянського виробництва з колишніх комуністичних країн;
  • минулого тижня Франція оголосила про те, що вона передасть невизначену кількість колісних танкових есмінців AMX-10RC;
  • США й Німеччина заявили, що передадуть 50 і 40 бойових машин Bradley і Marder відповідно;

Бронетранспортери

  • 1100 одиниць, у тому ж числі 300 бронетранспортерів М113 і 250 М117;
  • більше 160 бронетранспортерів М113 американського виробництва з семи інших країн, в тому числі з Великої Британії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії;
  • кілька сотень машин, у тому ж числі броньовані медичні центри;

Протимінні бронетранспортери із захистом від засідок (MRAP)

  • близько 925, у тому ж числі 440 американських M1224 MaxxPros;
  • 90 австралійських Bushmasters, кілька британських Wolfhounds й Mastiffs.

Піхотні мобільні машини

  • більше 1 540 одиниць, у тому ж числі 1 250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва, або Humvees.

Артилерія

  • 300 буксируваних гаубиць, серед яких понад 210 155-мм гаубиць M777 та 72 105-мм гаубиці зі США;
  • більше 400 одиниць самохідної артилерії, з яких 180 - на замовлення. Серед них понад 20 155-мм гаубиць з Великої Британії, по 18 - з Польщі, Німеччини, США та інших країн;

РСЗВ

  • 95 одиниць;
  • 38 HIMARS;
  • більше 40 122-мм РСЗВ радянських часів з Польщі і Чехії.

ППО

  • 37 німецьких самохідних танків Gepard;
  • 8 ракетних батарей NASAMS американського виробництва;
  • 1 американська та одна німецька ракетна батарея Patriot;
  • 6 ракетних комплексів Strela-10Ms з Чехії;
  • 6 ракетних комплексів Stormer HVM з Великої Британії;
  • декілька зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вже найближчими тижнями Британія направить в Україну ескадрон танків Challenger 2 та 30 САУ AS90.

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