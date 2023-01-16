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Міністр оборони Німеччини оголосила про свою відставку

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Берлін, Понеділок 16 січня 2023 11:37
Міністр оборони Німеччини оголосила про свою відставку Фото: міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт сьогодні, 16 січня, оголосила, що йде у відставку. Вона вже написала відповідну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ламбрехт в Facebook.

"Багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, Бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини", - зазначила вона.

Ламбрехт додала, що вже подала канцлеру Німеччини Олафу Шольцу відповідну заяву про відставку. Тепер глава уряду повинен підписати її.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Ламбрехт збирається у відставку. Поки невідомо, хто зможе зайняти її пост.

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