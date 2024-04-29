Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

F-16

Для розміщення F-16 Україна готує спеціальну інфраструктуру, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, вже є низка напрацювань, щоб ці винищувачі могли ефективно виконувати свої завдання.

"Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати", - пояснив Євлаш та додав, що це буде розосереджене розташування на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити літаки.

Звільнення острова Нестрига

Взяття під контроль острова Нестрига в Херсонській області суттєво підвищить якість контроверсійних заходів українських сил, пояснив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Йдеться не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення", - сказав він в ефірі Громадського радіо.

ТЦК

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів в інтерв’ю Telegraf, що після набрання чинності нового закону про мобілізацію військовозобов’язані повинні прибути до ТЦК для уточнення своїх даних. Після цього вони будуть направлені на ВЛК, навіть якщо й мають відстрочку.

Новий аеродром під Бєлгородом

Росіяни в Бєлгородській області будують новий аеродром на захід від м. Олексіївка Харківської області. Його розташували на відстані 75 км від кордону України. Згідно з супутниковими знімками, які опублікував OSINT-дослідник RedIntelPanda, аеродром відносно невеликий і має злітно-посадкову смугу.

Обстріл Харкова та району

Російські окупанти обстріляли Харків та район керованими авіаційними бомбами.

Відомо, що у Харкові внаслідок атаки поранено щонайменше одного мирного жителя.

Ракетний удар по Одесі

Окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Відомо про те, що поранення отримали вісім людей, двоє людей загинули.

Україна

Столтенберг у Києві

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва. Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським він визнав, що союзники не виконали обіцянок щодо озброєння Україні, але сказав, що потік зброї та боєприпасів тепер зросте й ситуація зміниться.

Також Столтенберг висловив думку, що Україна буде членом НАТО, коли для цього буде слушний час. Але попередив, що на липневому саміті у Вашингтоні домовленості про вступ не очікується.

Також сторони обговорили створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони на 100 млрд євро на п'ять років.

На додаток, Зеленський висловив упевненість, що додаткові пакети допомоги й ракети до Patriot Україна отримуватиме "без пауз", а що стосується додаткових систем Patriot, то хоч і є "перші кроки", але без "потужної конкретики".

Більш детально про візит Столтенберга та його ключові заяви - у матеріалі РБК-Україна.

Україна частково відступила від Конвенції з прав людини?

Влада роз'яснила поширену в медіа заяву про те, що Україна подала заяву до Ради Європи про частковий відступ від Конвенції з прав людини. Як зазначили в Мін'юсті та омбудсмен, йдеться не про обмеження прав людини, а про часткове скасування обмежень, які були застосовані раніше.

Блокування в Telegram

Чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри "єВорог" відновили роботу в Telegram після блокування. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадують, що ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати дані. Щоб цьому завадити, українців закликають використовувати інструмент для перевірки чат-ботів.

Кордон

На напрямку "Рава-Руська - Гребенне" на кордоні з Польщею поновився рух вантажівок. Це означає, що польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Втім, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть лише вантажівки, які переміщують зернові культури, вони можуть слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

Смерть екс-тренера збірної України

У віці 75 років помер колишній тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко. Останнім часом він боровся з онкологічним захворюванням.

Фоменко був одним з найуспішніших тренерів збірної України з футболу, яку очолював з 2012 по 2016 рік. Найбільшим успіхом його роботи з "синьо-жовтими" був вихід на чемпіонат Європи-2016.

Курс

Долар подорожчав після невеликого падіння. Офіційний курс на 30 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6688 грн за 1 долар (+0,0673 грн).

Погода

Починаючи з понеділка, 29 квітня, і до Великодня весь тиждень погоду в Україні визначатиме антициклон, тому синоптики прогнозують теплі, сухі та сонячні дні.

Світ

Європейські банки заплатили в РФ 800 млн євро

Сім найбільших європейських банків заплатили Кремлю понад 800 млн євро податків минулого року, що вчетверо більше, ніж довоєнний рівень, попри обіцянки мінімізувати свою присутність у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, пише Financial Times.

Мова йде про Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP. Минулого року їхній сукупний дохід склав понад 3 млрд євро, що втричі більше, ніж у 2021 році. Частково ці гроші отримані за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з РФ.

Канада і БТРи

Україна напочатку літа отримає перші 10 з 50 бронетранспортерів ACSV 8х8 від Канади, каже канадський міністр національної оборони Білл Блер. Кошти на ці БТР були виділені ще у вересні 2023 року.

Демократи не підтримуватимуть відставку Джонсона

Член Палати представників США від демократів Джаред Московіц запевнив, що його однопартійці не підтримають відставку спікера-республіканця Майка Джонсона, якщо конгресвумен Марджорі Тейлор Грін винесе це питання на голосування.

Блінкен дорікнув Китай

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання товарів подвійного призначення оборонній промисловості Росії. Він наголосив, що це допомагає країні-агресору вести війну проти України.

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