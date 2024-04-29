В Одесі пролунали вибухи: що відомо про наслідки удару

Росія ввечері понеділка, 29 квітня, завдала удару по місту Одеса. Раніше попереджали про загрозу ракетного удару.

В матеріалі використані дані Повітряних сил, голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, мера Одеси Генадія Труханова та місцеве видання "Думская".

Про наслідки удару по місту читайте у матеріалі РБК-Україна.

Близько 18:27 Повітряні сили попередили про загрозу балістичних обстрілів з півдня України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - написали повітряники.

Пізніше про небезпеку попередив і Олег Кіпер.

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою", - написав він у Telegram.

Станом на 19:10 було відомо, що внаслідок російської атаки було поранено вісім людей. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

На місці працюють всі відповідні служби.

О 18:45 місцеві одеські ЗМІ почали повідомляти, що внаслідок російського обстрілу зафіксовано пожежу в Палаці студентів ОНЮА. В Одесі він відомий як "Замок Гаррі Поттера".

Оновлено о 19:30.

Як повідомив Кіпер, в результаті ворожої атаки є загиблі - двоє людей та собака.

Окрім цього вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Оновлено о 20:00.

В Одесі кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей.

Як повідомив Олег Кіпер, щонайменше двоє з них наразі у важкому стані.

"Пораненим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби", - повідомив він.

Фото: наслідки ракетного удару по Одесу 29 квітня (t.me/truonline) Оновлено о 20:34. За даними Труханова, кількість загиблих в результаті ракетного удару по Одесі зросла до трьох - у лікарні померла жінка 1983 року народження.

Обстріли Одеси

Російська Федерація часто завдає ударів по Одесі - дуже часто обстрілам піддається портова інфраструктура. Це пов'язано з тим, що РФ намагається припинити постачання Україною зерна до інших країн.

А тиждень тому Росія запустила по Одесу безпілотники типу "Шахед". В результаті цього були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі.

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