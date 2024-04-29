В Україну прийшов антициклон: якої погоди варто очікувати завтра
В Україну прийшов новий антициклон, який приніс із собою суху та сонячну погоду. Тому завтра стовпчики термометра у деяких регіонах сягатимуть 26 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Як зазначає синоптик, впродовж тижня погоду в Україні визначатиме антициклон. У зв'язку із цим на території країни спостерігатиметься суха та тепла погода без опадів та ускладнень у вигляді пилу.
Зокрема 30-го квітня протягом дня майже у всіх регіонах передбачається +20+24 градуси, на Закарпатті до +26 градусів, на узбережжі морів подекуди +18+21 градус.
Вітер у вівторок буде з північного сходу, на сході та півдні України можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду.
Як зазначила синоптик, сприятлива погода триматиметься до Великодня. В неділю ймовірні невеликі опади у вигляді дощу.
Погода в Києві
У Києві завтра буде сухо та сонячно, +22 градуси.
Метеорологічне літо у травні
Як прогнозували синоптики "Укргідрометцентру", які уже встигли зробити попередній прогноз на травень 2024 в Україні, метеорологічне літо прийде на територію нашої країни у першій чи другій декаді місяця залежно від регіону.
Очікується, що травень буде теплішим та в рамках норми за кількістю опадів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.