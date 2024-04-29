Україна невдовзі отримає першу партію бронетранспортерів ACSV 8х8 від Канади

Україна напочатку літа отримає перші 10 з 50 бронетранспортерів ACSV 8х8 від Канади. Кошти на БТР були виділені ще у вересні 2023 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Канади Білла Блера.

За словами Блера, на початку літа бронетранспортери будуть направлені до Німеччини де на з ними ознайомляться українські військові. Після цього бійці пройдуть навчання на БТР.

"Влітку українці пройдуть навчання на цих машинах, а восени вони прибудуть в Україну. Ці машини побудовані канадськими робітниками на заводі General Dynamics Land Systems", - розповів міністр оборони Канади.

Попри те, що транспорт буде у Німеччині вже на початку літа до України він потрапить не раніше осені цього року. Це будуть перші 10 БТР із 50, 650 мільйонів доларів на які Канада виділила ще у вересні 2023 року. Остання партія цих БТР має бути доставлена в Україну у 2027 році

Фото: БТР LAV 6.0 ACSV (canada.ca_en.html)

Що відомо про бронетранспортери LAV 6.0 ACSV

LAV 6.0 ACSV це сучасна колісна броньована машина з формулою 8х8. Вона була розроблена, а згодом і модернізована на модернізованій базі БМП LAV 3.

БТР призначений для перевезення військ/вантажів, машини швидкої допомоги, командні пункти, інженери, радіоелектронна боротьба, технічне відновлення та мобільні ремонтні групи.

Після модернізації машина отримали покращений рівень захисту, і тепер здатні витримати кулеметні кулі калібру 14.5 з усіх сторін.

На БТР було встановлено:

нові системи огляду;

дистанційно керовану ЗПУ Protector RWS;

новий двигун потужністю 450 к/с, який дозволяє розігнати машину по трасі до 100 км/год, а по бездоріжжю до 40 км/год.

Цікаво і те, що Канада замовила ці ж БТР для своєї армії у кількості 360 одиниць. Вони мають частково замінити парк бронетранспортерів М113.

Допомога від Канади

Канада з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надає військову підтримку українським військовим. Зокрема, нещодавно канадський уряд виділив 1,6 млрд доларів, які призначені для п'ятирічної на військової допомоги Україні.

Окрім цього під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна виділила додаткові кошти на фінансування на постачання Україні дронів та артилерійських снарядів.

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