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Польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною, але є нюанс

Польща Україна, Понеділок 29 квітня 2024 11:45
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Польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною, але є нюанс Фото: пункт пропуску Рава-Руська для українських вантажівок розблоковано (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Польські фермери розблокували контрольно-пропускний пункт "Рава-Руська" на кордоні з Україною для проїзду вантажівок. Втім заборона на в'їзд транспорту, який переміщує зернові культури, зберігатиметься й надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ та речника відомства Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Водночас зазначається, що на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

"Фактично це єдиний напрямок, який залишався заблокованим станом на ранок сьогодні. І з його розблокуванням тепер маємо розблокованими всі напрямки на кордоні з Польщею", - повідомив Демченко.

Він зазначив, що станом на 10:00 спостерігається більш інтенсивний рух вантажівок через "Раву-Руську" в обидва боки.

Блокада кордону

Нагадаємо, з кінця минулого року фермери Польщі блокують рух вантажівок на кордоні з Україною. Напочатку цього року ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому протести та блокада відновилися.

Напередодні повідомлялось, що польські фермери планували відновлення пропуску вантажівок на одному з заблокованих КПП на кордоні з Україною. Йдеться про пункт пропуск "Рава-Руська - Гребенне".

Також 20 квітня польські фермери розблокували два контрольно-пропускні пункти - "Шегині - Медика" та "Краківець - Корчова" - на кордоні з Україною.

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