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Європейські банки заплатили Кремлю 800 млн євро податків, - FT

Україна, Понеділок 29 квітня 2024 08:43
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Європейські банки заплатили Кремлю 800 млн євро податків, - FT Фото: Європейські банки оплачують війну Росії проти України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сім найбільших європейських банків за розміром активів у країні заплатили Кремлю понад 800 млн євро податків минулого року, що вчетверо більше, ніж довоєнний рівень, попри обіцянки мінімізувати свою присутність у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Ці банки - Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP - повідомили про сукупний прибуток у розмірі понад 3 млрд євро у 2023 році. Цей прибуток був утричі більшим, ніж у 2021 році, і частково був отриманий за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни, що призводить до збільшення податкових виплат.

Податки, сплачувані європейськими банками, що становлять близько 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік, є прикладом того, як іноземні компанії, що залишилися в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на західні санкції.

Вихід західних компаній із території Росії

Нагадаємо, за даними аналізу Єльської школи менеджменту, близько 1000 компаній вийшли з бізнесу на території Росії, хоча сотні компаній все ще працюють і оплачують податками війну. До них входять Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever та Reckitt, а також найбільші європейські банки.

Раніше Financial Times повідомляло, що найбільші європейські компанії зазнали щонайменше 100 млрд євро прямих збитків від своєї діяльності на території Росії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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