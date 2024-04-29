Блінкен розкритикував Китай за позицію підтримки російської оборонно-промислової бази

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії, Блінкен наголосив, що китайці не можуть "мати і те, і інше", прагнучи до припинення конфлікту і поліпшення відносин між Китаєм і Європою та водночас поставляючи (Росії - ред.) товари, які є "найбільшим викликом європейській безпеці з часів закінчення холодної війни".



"Ми взаємодіяли з Китаєм з самого початку російської агресії проти України і закликали його не надавати Росії зброю, яка б підживлювала агресію", - зауважив держсекретар США.



Він зазначив, що хоч Китай безпосередньо і не постачає Росії зброю, ракети і боєприпаси, як це робить Іран та Північна Корея. Однак, водночас Китай надає неоціненну підтримку російській оборонно-промисловій базі, яка допомагає Москві справлятися з величезним тиском, що чиниться через санкції, експортний контроль та інші заходи.

Товари подвійного призначення

Блінкен наголосив на тому, що РФ за останній рік була спроможна виготовляти військову техніку та боєприпаси швидше, ніж будь-коли в своїй сучасній історії.

"Як вона змогла це зробити? Тому що вона отримує масові поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики, в основному з Китаю. Зараз це товари подвійного призначення, але ми дуже чітко знаємо, куди йде так багато з них. І це створює дві проблеми", - пояснив держсекретар США.



Він наголосив, що саме це дозволяє Росії продовжувати агресію проти України та дозволяє країні-агресору відновити оборонну промислову базу, яка, ймовірно, буде повернута проти країн Європи після того, як наша держава закінчить свою війну.



"Отже, в той самий час, коли Китай шукає кращі відносини з країнами Європи, він також підживлює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни", - сказав Блінкен.