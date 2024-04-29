ua en ru
Пн, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Силах оборони Півдня пояснили важливість звільнення острова Нестрига під Херсоном

Україна, Понеділок 29 квітня 2024 10:10
UA EN RU
У Силах оборони Півдня пояснили важливість звільнення острова Нестрига під Херсоном Фото: повернення під контроль ЗСУ острова Нестрига (ілюстративне фото GettyImage)
Автор: Ярослава Борзова

Повернення контролю Силами оборони над островом Нестрига у Херсонській області суттєво підвищить якість контроверсійних заходів.

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар у "Громадське радіо".

"Йдеться не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення", - зазначив речник.

Він зауважив, що ворог зазвичай використовує подібні локації, тому повернення контролю над островом першочергово важливе для якості контрдиверсійних заходів.

"Фактично це наш берег… Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більше, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він розташований… Певний час він вважався сірою зоною", - підкреслив Плетенчук.

Повернення острова Нестрига

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський принагідно зауважив, що ворог не має успіхів на жодному з напрямків та втрачає позиції під Херсоном.

Про ситуацію на напрямках по лінії фронту, - читайте в актуальному зведенні Генштабу ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме