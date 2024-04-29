Після оновлення даних - лікарська комісія: у ТЦК пояснили процедуру

Усі громадяни, які прийдуть в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних, будуть направлені на військово-лікарську комісію.

Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню Telegraf .

"Військовозобов’язаний громадянин, який прибуває для уточнення своїх військово-облікових даних, однозначно буде направлений на ВЛК, навіть якщо йому надають відстрочку", - сказав він.

Майор пояснив, що інформація про придатність до військової служби, яку й визначає ВЛК, є одним з пунктів військово-облікових даних. "Тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення", - заявив речник.

Істомін також розповів, що придатність встановлюють ВЛК, до складу яких входять цивільні лікарі, які не мають жодного стосунку до ТЦК та СП. "У них є доступ до Helsi, і всю інформацію вони беруть звідти. Ну і оглядають та опитують військовозобов’язаних, звісно", - повідомив він.

Водночас надання відстрочок - це компетенція ТЦК. "Якщо громадянин не принесе документи, які підтверджують його право на відстрочку, якщо він не скаже про це у ТЦК, то, зрозуміло, що ми й не зможемо її оформити", - розповів майор.

За його словами, у ТЦК та СП потрібно приходити з особистими та військово-обліковими документами: паспортом, ідентифікаційним кодом, військовим квитком (або тимчасовим посвідченням). А для оновлення даних потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних.

Загалом документів визначено понад три десятки. "Деякі з них, на кшталт номера телефону, не потребують документального підтвердження. Проте для внесення до Єдиного реєстру військовозобов'язаних більшість змін має бути підтверджена відповідними документами", - розповів Істомін.