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Telegram розблокував українські боти для боротьби з агресією РФ

Україна, Понеділок 29 квітня 2024 10:38
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Telegram розблокував українські боти для боротьби з агресією РФ Фото: єВорог та бот ГУР в Telegram розблоковано (РБК-Україна Юля Червінська)
Автор: Ярослава Борзова

Офіційні українські боти в Telegram, що допомагали у боротьбі з агресією РФ, відновили свою роботу після їх блокування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook та Легіон "Свобода Росії" в Telegram.

"Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог", - зазначається у повідомленні.

Також українцям принагідно нагадали, що ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати їх дані.

Для запобігання таким випадкам небайдужим громадянам порадили використовувати інструмент для перевірки чат-ботів та стежити за офіційними каналами.

Крім того, про відновлення роботи ботів повідомили і у Легіоні "Свобода Росії", добровольці якого воюють проти режиму диктатора Путіна на стороні українських захисників.

"У боті розміщені посилання на анкети в Легіон і Рух, а також форма для подачі важливої інформації, реквізити для підтримки Легіону і відповіді на поширені запитання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні Telegram заблокував чат-бот "єВорог", за допомогою якого можна повідомляти про рух окупантів.

Блокування каналів у Telegram

Раніше повідомлялось, що засновник Telegram Павло Дуров повідомив про вимогу Apple від месенджера блокувати ряд каналів для користувачів з українськими SIM-картками.

Варто зауважити, що у Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України розповідали, яким чином держава співпрацює з Telegram з питань блокування каналів.

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