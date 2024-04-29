ua en ru
Пн, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Бєлгородській області будують новий аеродром: як далеко він від кордону з Україною

Росія , Понеділок 29 квітня 2024 09:05
UA EN RU
У Бєлгородській області будують новий аеродром: як далеко він від кордону з Україною Фото: росіяни будують новий аеродром у Бєлгородській області (ілюстративне фото росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти будують новий аеродром у Бєлгородській області. Його розташували на відстані 75 км від кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки, які опублікував OSINT-дослідник RedIntel Panda.

"Після зимової відлиги роботи відновилися. 27 квітня 2024 року на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару або самого покриття. Sentinel Hub вимірює злітно-посадкову смугу приблизно на 1800 метрів", - йдеться в повідомленні.

Фото: супутникові знімки нового аеродрому у Бєлгородській області (twitter.com/RedIntelPanda)

Нагадаємо, днями СБУ атакувала дронами російський аеродром "Кущевська" в Краснодарському краї.

Також нещодавно українські військові атакували аеродром в Джанкої. В результаті удару росіяни втратили 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції та пункт управління засобами ППО.

Перед тим українські сили атакували аеродром, де росіяни зберігали бомбардувальники Ту-95, якими ворог наносить удари по українським містам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бєлгородська область
NEWS
Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме