У Бєлгородській області будують новий аеродром: як далеко він від кордону з Україною
Окупанти будують новий аеродром у Бєлгородській області. Його розташували на відстані 75 км від кордону України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки, які опублікував OSINT-дослідник RedIntel Panda.
"Після зимової відлиги роботи відновилися. 27 квітня 2024 року на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару або самого покриття. Sentinel Hub вимірює злітно-посадкову смугу приблизно на 1800 метрів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями СБУ атакувала дронами російський аеродром "Кущевська" в Краснодарському краї.
Також нещодавно українські військові атакували аеродром в Джанкої. В результаті удару росіяни втратили 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції та пункт управління засобами ППО.
Перед тим українські сили атакували аеродром, де росіяни зберігали бомбардувальники Ту-95, якими ворог наносить удари по українським містам.
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