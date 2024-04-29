Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

F-16

Для размещения F-16 Украина готовит специальную инфраструктуру, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. По его словам, уже есть ряд наработок, чтобы эти истребители могли эффективно выполнять свои задачи.

"Но для этого необходимо правильно подготовить место их базирования. Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать", - пояснил Евлаш и добавил, что это будет рассредоточенное расположение на разных типах взлетных полос, где россиянам будет сложно обнаружить самолеты.

Освобождение острова Нестрига

Взятие под контроль острова Нестрига в Херсонской области существенно повысит качество контроверсионных мер украинских сил, пояснил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Речь идет не о стратегии, а о порционных боях, это большее тактическое значение. Локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение", - сказал он в эфире Громадського радіо.

ТЦК

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал в интервью Telegraf, что после вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные должны прибыть в ТЦК для уточнения своих данных. После этого они будут направлены на ВВК, даже если и имеют отсрочку.

Новый аэродром под Белгородом

Россияне в Белгородской области строят новый аэродром к западу от г. Алексеевка Харьковской области. Его расположили в 75 км от границы Украины. Согласно спутниковым снимкам, опубликованным OSINT-исследователем RedIntelPanda, аэродром относительно небольшой и имеет взлетно-посадочную полосу.

Обстрел Харькова и района

Российские оккупанты обстреляли Харьков и район управляемыми авиационными бомбами.

Известно, что в Харькове в результате атаки ранен по меньшей мере один мирный житель.

Ракетный удар по Одессе

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Известно о том, что ранения получили восемь человек, двое людей погибли.

Украина

Столтенберг в Киеве

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев. Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским он признал, что союзники не выполнили обещания по вооружению Украины, но сказал, что поток оружия и боеприпасов теперь вырастет и ситуация изменится.

Также Столтенберг выразил мнение, что Украина будет членом НАТО, когда для этого будет подходящее время. Но предупредил, что на июльском саммите в Вашингтоне договоренность о вступлении не ожидается.

Также стороны обсудили создание специального фонда финансовой поддержки украинской обороны на 100 млрд евро на пять лет.

Вдобавок, Зеленский выразил уверенность, что дополнительные пакеты помощи и ракеты к Patriot Украина будет получать "без пауз", а что касается дополнительных систем Patriot, то хоть и есть "первые шаги", но без "мощной конкретики".

Более подробно о визите Столтенберга и его ключевых заявлениях - в материале РБК-Украина.

Украина частично отступила от Конвенции по правам человека?

Власти разъяснили распространенное в медиа заявление о том, что Украина подала заявление в Совет Европы о частичном отступлении от Конвенции по правам человека. Как отметили в Минюсте и омбудсмен, речь идет не об ограничении прав человека, а о частичной отмене ранее примененных ограничений.

Блокировка в Telegram

Чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры "єВрог" возобновили работу в Telegram после блокировки. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности напоминают, что враг может создавать псевдоботы и боты-двойники, через которые может распространять дезинформацию или собирать данные. Чтобы помешать этому, украинцев призывают использовать инструмент для проверки чат-ботов.

Граница

На направлении "Рава-Русская - Гребенное" на границе с Польшей возобновилось движение грузовиков. Это означает, что польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной.

Впрочем, на въезд в Польшу не будут пропускать только грузовики, перемещающие зерновые культуры. Они могут следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита.

Смерть экс-тренера сборной Украины

В возрасте 75 лет скончался бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

Фоменко был одним из самых успешных тренеров сборной Украины по футболу, которую возглавлял с 2012 по 2016 год. Самым большим успехом его работы с "сине-желтыми" был выход на чемпионат Европы-2016.

Курс

Доллар подорожал после небольшого падения. Официальный курс на 30 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,6688 грн за 1 доллар (+0,0673 грн).

Погода

Начиная с понедельника, 29 апреля, до Пасхи всю неделю погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому синоптики прогнозируют теплые, сухие и солнечные дни.

Мир

Европейские банки заплатили в РФ 800 млн евро

Семь крупнейших европейских банков заплатили Кремлю более 800 млн евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше, чем довоенный уровень, несмотря на обещания минимизировать свое присутствие в России после полномасштабного вторжения в Украину, пишет Financial Times.

Речь идет о Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. В прошлом году их совокупный доход составил более 3 млрд евро, что в три раза больше, чем в 2021 году. Частично эти средства получены за счет средств, которые банки не могут вывести из РФ.

Канада и БТРы

Украина в начале лета получит первые 10 из 50 бронетранспортеров ACSV 8х8 от Канады, говорит канадский министр национальной обороны Билл Блэр. Денежные средства на эти БТРы были выделены еще в сентябре 2023 года.

Демократы не будут поддерживать отставку Джонсона

Член Палаты представителей США от демократов Джаред Московиц заверил, что его однопартийцы не поддержат отставку спикера-республиканца Майка Джонсона, если конгрессвумен Марджори Тейлор Грин вынесет этот вопрос на голосование.

Блинкен упрекнул Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за поставку товаров двойного назначения оборонной промышленности России. Он подчеркнул, что это помогает стране-агрессору вести войну против Украины.

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