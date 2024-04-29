НБУ знову підвищив офіційний курс долара

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після невеликого падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6688 грн за 1 долар (+0,0673 грн). За місяць курс зріс на 1,1% (з 39,2214 грн/долар на 31 березня). bank.gov.ua Курс євро становитиме 42,4972 гривень за 1 євро (+0,0563 грн). На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 39,64-39,66 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день. udinform.com На готівковому ринку курс не змінився - 39,90 грн/долар.