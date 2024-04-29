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НБУ знову підвищив офіційний курс долара

Україна, Понеділок 29 квітня 2024 15:44
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НБУ знову підвищив офіційний курс долара Фото: курс долара виріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після невеликого падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6688 грн за 1 долар (+0,0673 грн).

НБУ знову підвищив офіційний курс долара

За місяць курс зріс на 1,1% (з 39,2214 грн/долар на 31 березня).

НБУ знову підвищив офіційний курс долара

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,4972 гривень за 1 євро (+0,0563 грн).

На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 39,64-39,66 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знову підвищив офіційний курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 39,90 грн/долар.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики та банкіри прогнозують зростання курсу долара вище 41 гривні до кінця 2024 року.

Зокрема, аналітики інвесткомпанії ICU погіршили прогноз курсу на кінець року до 42,3 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 40,7 грн/долар.

Аналітики вважають, що НБУ націлений на поступову девальвацію. На їхню думку, це "вкрай необхідний захід економічної політики", який дозволить контролювати високі зовнішні дисбаланси.

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