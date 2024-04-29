"Обмежень поменшало". В Україні роз'яснили рішення щодо конвенції про захист прав людини

Україна не запроваджувала нових обмежень у рамках відступу від зобов'язань у межах Європейської конвенції про захист прав та свобод людини, а зменшила їхній перелік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції України Дениса Малюську у Facebook та українського омбудсмена Дмитра Лубінця у Telegram .

Реакція Малюськи

Міністр, реагуючи на інформацію у ЗМІ про "призупинення захисту права на власність та вільні вибори", зазначив, що вона є неправдивою.

Він нагадав, що Україна ще після введення воєнного стану у 2022 році попередила Раду Європи про можливі обмеження певних прав.

За його словами, так роблять усі країни, які перебувають у стані війни.

"А у квітні 2024 року ми вкотре уточнили перелік існуючих обмежень та зменшили його (періодичний перегляд наших повідомлень та можливих обмежень - теж наші міжнародні зобов'язання)", - розповів Малюська.

Таким чином, як додав він, Україна у квітні не призупинила захист, а переглянула та забрала "попередження про можливе обмеження певних прав".

Реакція Лубінця

У свою чергу омбудсмен Дмитро Лубінець також зазначив, що рішення України передбачає не обмеження прав людини, а часткове скасування обмежень, які запровадили раніше.

"Тобто обмеження Україна подавала ще до цього, а поки що вони не застосовуються", - додав він.