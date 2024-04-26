Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

"Рамштайн"

На сьогоднішньому новому онлайн засіданні "Рамштайну", яке відкрив президент Володимир Зеленський, союзники пообіцяли посилювати українську ППО. Також очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що перші винищувачі F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом з навченими пілотами.

Головне про вже 21-ше за рахунком засідання "Рамштайну" - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Знищення Ка-32 у Москві

ГУР МО спалило російський гелікоптер Ка-32 на міжнародному аеродромі "Остаф'єво" у Москві. Цей борт належав Міністерству оборони РФ.

Як зазначили в розвідці, знищений гелікоптер використовувався державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема - для підтримки операцій російської окупаційної армії.

Росіяни прискорили просування під Авдіївкою

У розвідці Британії повідомили, що протягом останнього тижня прискорилося просування окупаційних військ на захід від Авдіївки у Донецькій області.

"Сухопутні війська РФ створили вузький виступ далі на території України, щоб увійти до міста Очеретине, розташованого приблизно за 15 км на північ від центру Авдіївки", - йдеться у зведенні британського відомства.

Повернення тіл загиблих

Україна повернула додому тіла ще 140 загиблих захисників, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському, 5 тіл оборонців з Сумського, 2 полеглих воїни на Запорізькому напрямку та одного із Херсонського.

Евакуація з лікарень Києва

У Києві терміново евакуюють дві лікарні (серед них дитяча), розташованих на вулиці Богатирській. Причина - поширення в медіа фактично анонсу удару ворога по цих медичних закладах і що, нібито, в цих лікарнях "перебувають військові".

В КМДА акцентують, що це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці.

Водночас в Київській міській військовій адміністрації заявили, що наразі немає жодних підтверджень, що Росія дійсно готується до такого удару.

Атака ГУР на ресурси "Єдиної Росії"

Українські хакери атакували сервери РФ, зокрема сайти "Єдиної Росії", а також домени ER.RU та edinros. За цією атакою стоїть ГУР МО.

Як повідомили джерела РБК-Україна в спецслужбах, що попри заяви партії про нібито "підтримку роботи критично важливої цифрової інфраструктури", частина ресурсів не працює.

Перестановки в армії

Президент України Володимир Зеленський змінив голову адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Новим головою став Олександр Яковець, якого на початку березня призначили командувачем Сил підтримки Збройних сил України.

Загинув головний сержант "Хартії"

На фронті під час виконання бойового завдання загинув головний сержант 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" Олександр Ющенко з позивним "Капа".

Носії "Калібрів" в Чорному морі

Росія після тривалої паузи вивела в Чорне море свої підводні човни з ракетами "Калібр". Наразі сумарний залп "Калібрів" може складати до 8 ракет.

Україна

Роковини Чорнобиля

В Україні сьогодні відзначають 38-мі роковини Чорнобильської трагедії, яка стала найбільшою техногенною катастрофою в історії. Після повномасштабного вторгнення РФ на Чорнобильській АЕС ледь не сталася нова катастрофа через дії російської армії. Детальніше про те, що пережила ЧАЕС під час війни, - в матеріалі РБК-Україна.

Політика

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Києві зустрівся главою МЗС Латвії Байбою Браже. Під час спільної прес-конференції з латвійською колегою він назвав повернення військовозобов'язаних до України питанням справедливості.

Розстріл поліцейських у Вінницькій області

ДБР повідомило про викриття двох військовослужбовців, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських у Вінницькій області. За даними слідства, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший - закордонні паспорти та мобільний телефон.

При цьому один із фігурантів також самовільно залишив військову частину в Одеській області. Наразі одного зі спільників затримано.

Справа Сольського

ВАКС відправив міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського, якого підозрюють в оборудках із землею, під варту на 60 діб. Згодом він вийшов із СІЗО оскільки за нього була внесена застава у розмірі понад 75 млн гривень.

Водночас спікер Верховної ради Руслан Стефанчук розповів, чи підтримають депутати відставку Сольського з посади міністра.

Обмеження в Херсонській області

Рада оборони Херсонської області запровадила низку обмежень для цивільних. Зокрема, тепер в Херсонській області заборонено відвідувати прибережні території вздовж правого берега рік Дніпро, Інгулець, Вірьовчина та Кошова.

Тарифи

Кабмін вирішив продовжити пільгової ціни на електроенергію для населення, залишивши їх на рівні 2 грн 64 коп. за кіловат. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня.

Курс

Долар подешевшав після різкого зростання напередодні. Офіційний курс на 29 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 42,4409 грн за 1 долар (-0,0796 грн).

Погода

Завтра, 27 квітня, вночі у більшості центральних й низці інших областей синоптики прогнозують дощі й місцями грози.

Світ

Іспанія

Іспанія відмовляється передавати Україні Patriot, але натомість надасть українській стороні невелику кількість ракет до цих ЗРК, повідомляє видання El Pais.

Естонія

Естонія в координації з Данією передала Україні два патрульні катери. Їх застосують для захисту морських шляхів у Чорному морі.

Швейцарія

Парламентський комітет Швейцарії проголосував за надання 5 млрд швейцарських франків (5,5 млрд доларів) на допомогу Україні. Куди спрямують кошти не вказується, але їх виділення окреслюють рамкою ширшого пакета заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності нейтрального Берна.

Туреччина

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган скасував свій візит до США. Це мав би стати перший візит Ердогана в США за час президентства Джо Байдена.

Зустріч Блінкена і Сі Цзіньпіня

Державний секретар США Ентоні Блінкен в Пекіні зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він закликав Китай триматися від співпраці з Росії та допомозі їй у війні проти України, пригрозивши санкціями.

"У випадку зі Сполученими Штатами ми вже запровадили санкції проти понад сотні китайських організацій, експортного контролю тощо. І ми повністю готові діяти, вживати додаткових заходів, і я дуже чітко заявив про це на своїх сьогоднішніх зустрічах", - заявив Блінкен.

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