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В Києві терміново евакуюють дві лікарні: одна з них дитяча

Київ, П'ятниця 26 квітня 2024 16:19
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В Києві терміново евакуюють дві лікарні: одна з них дитяча Фото: в Києві терміново евакуюють дві лікарні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Києві сьогодні, 26 квітня, терміново проходить евакуація двох лікарень розташованих на вулиці Богатирській. Одна з яких дитяча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

За даними адміністрації, евакуацію почали через те, що в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові.

"Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці. Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці", - повідомили в КМДА.

Місто звернулося до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.

Провокації від РФ

Російські окупанти постійно вигадують все нові та нові фейки, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Зокрема серед останніх було поширено неправдиву інформацію про нібито наступ на Сумську область.

Незадовго до цього окупанти заявляли, що дамба у Харкові нібито замінована.

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