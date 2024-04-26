В Києві терміново евакуюють дві лікарні: одна з них дитяча
В Києві сьогодні, 26 квітня, терміново проходить евакуація двох лікарень розташованих на вулиці Богатирській. Одна з яких дитяча.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
За даними адміністрації, евакуацію почали через те, що в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові.
"Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці. Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці", - повідомили в КМДА.
Місто звернулося до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.
Провокації від РФ
Російські окупанти постійно вигадують все нові та нові фейки, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Зокрема серед останніх було поширено неправдиву інформацію про нібито наступ на Сумську область.
Незадовго до цього окупанти заявляли, що дамба у Харкові нібито замінована.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.