У парламенті Швейцарії підтримали план допомоги Україні на 5,5 млрд доларів

Парламентський комітет Швейцарії проголосував за виділення 5 млрд швейцарських франків (5,5 млрд доларів) на допомогу Україні в рамках ширшого пакета заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності нейтрального Берна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Підтриманий законодавцями від ліво- і правоцентристських партій, комітет з безпеки верхньої палати парламенту схвалив пакет, що передбачає виділення 10,1 мільярда франків додаткових коштів для армії, поряд із сумою для України.

План, якому ще належить пройти низку парламентських перешкод, перш ніж він стане законом, ухвалили 8 голосами проти 5, при цьому праві партії виступили проти угоди.

У заяві парламенту йдеться про те, що багатомільярдний пакет був задуманий як надзвичайний внесок у забезпечення безпеки Швейцарії та "миру в Європі" у зв'язку з війною, яку Росія веде проти України.