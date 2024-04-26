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За міністра Сольського внесли заставу в понад 75 млн гривень

Київ, П'ятниця 26 квітня 2024 12:59
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За міністра Сольського внесли заставу в понад 75 млн гривень Фото: Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

За міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського, якого підозрюють в оборудках із землею, внесли заставу понад 75 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням джерела у правоохоронних органах.

Таким чином, після виходу із СІЗО міністр зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не відлучатись з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет. Сольському також заборонили спілкуватися зі своїм заступником.

Справа Сольського

Нагадаємо, що 23 квітня НАБУ і САП оголосили підозру міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському в незаконному заволодінні державною землею вартістю 291 млн гривень і в спробі заволодіти іншою земельною ділянкою на 191 млн грн.

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Міністерство аграрної політики Микола Сольський
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