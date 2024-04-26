"Рамштайн" в ювілейну дату. Чого чекати від нової зустрічі союзніків України

Чергова зустріч "Рамштайн" відбудеться сьогодні, 26 квітня. Саме цього дня два роки тому Контактна група з оборони України почала свою роботу. На новому засіданні формат допомоги союзників планують змінити. Також обговорять проблеми, які накопичилися за час очікування пакета підтримки від США.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про зустріч в матеріалі нижче.

При підготовці використовувалися: заява президента України Володимира Зеленського, повідомлення на порталі Міністерства оборони України, заява речника Міністерства оборони США Патріка Райдера.

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Головне про "Рамштайн-21"

Контактна група з оборонної підтримки України збереться сьогодні в онлайн режимі. Це буде 21-ша за рахунком зустріч з моменту заснування формату рівно два роки тому, адже перше консультаційне засідання відбулося на американській авіаційній базі в Німеччині саме 26 квітня 2022.

"Рамштайн-21" проведуть міністр оборони США Ллойд Остін разом із головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. На переговорах будуть присутні вищі військовопосадовці з країн, які є союзницями України у відсічі повномасштабної агресії РФ.

Як зазначив речник Пентагону Патрік Райдер, група складається з 50 держав, і вона залишається єдиною в протистоянні вторгненню РФ.

"Примітно, що всупереч припущенню Росії про те, що міжнародне співтовариство з часом розпадеться і втратить зацікавленість у підтримці України, все виявилося навпаки", – сказав Райдер.

Він також наголосив, що "безпека України має значення для безпеки всіх націй західного світу, і в цьому питанні існує міжнародний консенсус".

Чого очікує Україна від зустрічі

Засідання Контактної групи відбувається через кілька днів після схвалення великого пакета підтримки від США на понад 60 млрд доларів, на який Україна чекала протягом останніх 6 місяців.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні планують обговорити шляхи подолання проблем, які накопичилися за час затримки допомоги.

"Говоритимемо, зокрема, про те, як швидше подолати складності та проблеми, які накопичилися за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку", – розповів президент.

Голова держави зазначив, що на політичному рівні питання поновлення допомоги вирішено. Тепер потрібно розв'язати питання щодо наповнення пакетів необхідним озброєнням, а також питання логістики.

Не індивідуально, а в коаліціях. Формат допомоги союзників зміниться

За час роботи формату "Рамштайн" біло створену низку коаліцій з військової підтримки. Союзники надавали допомогу як індивідуально, так і об'єднувалися для постачання Україні певних видів озброєнь, танків, систем ППО та винищувачів. Всього з 2023 року було створено 8 коаліцій

Фото: 8 коаліцій для України (mil.gov.ua)

Напередодні 21-ї зустрічі Контактної групи в Міноборони України повідомили, що формат надання допомоги модифікується у так званий "Рамштайн 2.0".

Йдеться про те, що відтепер союзники України надаватимуть підтримку переважно не на індивідуальній основі, а у коаліційному форматі і відповідно до сформованої потреби.

Міноборони також створило Офіс підтримки коаліцій, який забезпечуватиме стійке та системне управління військовою допомогою від союзників.

Завданнями Офісу будуть: забезпечення координації та планування роботи у рамках коаліцій спроможностей; забезпечення взаємодії між коаліціями; аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами.

Якою була зустріч "Рамштайн" два роки тому

Контактна група з питань оборони України з'явилася у відповідь на російське вторгнення за ініціативи очільника Пентагону Ллойда Остіна.

Група отримала неформальну назву "Рамштайн" – за назвою бази ВПС США у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, де відбулося перше засідання. Остін запросив туди представників 40 держав, щоб обговорити довгострокові потреби України у сфері безпеки.

Початок співпраці поклала зустріч 26 квітня 2022 року, на якій союзники переважно обговорювали те, як і чим саме вони можуть допомогти Україні. Тоді ж було сформульовано принцип "допомога всім необхідним якнайшвидше", понад 30 країн заявили, що на першому етапі виділять понад 5 млрд доларів, а Німеччина – про готовність поставити самохідні зенітки Gepard.

Учасники "Рамштайну" домовилися проводити засідання щомісяця, і з того часу відбулося вже 20 зустрічей. За їх результатами спроможності ЗСУ у відсічі ворога значно посилилися. До того ж Україна розпочала перехід на озброєння НАТО.

Сили оборони отримали далекобійні реактивні системи залпового вогню M270, HIMARS, MARS II, ракети Brimstone, Harpoon, ATACMS. Українська ППО посилилася системами ЗРК NASAMS, Avenger, HAWK, IRIS-T, SAMP-T та Patriot.

Була створена танкова коаліція, завдяки чому розпочалися постачання танків Leopard та Abrams.

Ще одна коаліція стосується роботи над відправкою в Україну винищувачів F-16. Вона передбачає, що перші літаки можуть з'явитися в небі до літа 2024.