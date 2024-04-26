Біля річок і не лише. У Херсонській області запровадили низку заборон на пересування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у Telegram.

"Жителі Херсонської області, неухильно дотримуйтесь цих обмежень, адже від цього залежить ваше здоров'я та життя", - наголосив глава ОВА.

Також, як зазначив Прокудін, в області цивільним заборонили їздити трасою Т-04-03 Мар'янське - Берислав - /Р-47/ на ділянці км 14 - км 71. Об'їзд організують трасою Т-22-07-/Т-04- 03/ Високопілля - Велика Олександрівка - Берислав.

За його словами, сьогодні, 26 квітня, відбулося чергове засідання Ради оборони Херсонської області. У його ході було ухвалено важливі рішення для захисту цивільних.

Обмеження у Херсонській області

Варто зауважити, що Херсонська область є прифронтовою. Її лівобережна частина все ще перебуває під контролем російських окупантів.

У зв'язку із цим населені пункти регіону часто обстрілює ворог. Для цього він може використовувати артилерію та інше озброєння малого радіусу дії.

У лютому в Херсонській області іноземним волонтерам заборонили в'їзд до низки населених пунктів. Це сталося після того, як у Бериславі від рук росіян загинули два громадяни Франції.

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