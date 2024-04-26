Ердоган скасував свій візит до США. В ЗМІ назвали причину

Візит президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до Сполучених Штатів Америки, який було заплановано на 9 травня , скасовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання OdaTV .

Під час візиту Ердоган повинен був вперше зустрітись з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Сторони планували обговорити низку важливих питань, серед яких:

боротьба з тероризмом;

ситуація в Секторі Газа;

оборонні проєкти й економічні відносини між країнами.

Що стало причиною скасування

Як пише видання, причиною скасування візиту було схвалення допомоги Штатів Ізраїлю у розмірі 26 мільярдів доларів.

Варто додати, що наразі офіційної інформації щодо скасування візиту немає. Також є видання, які стверджують, що Туреччина відклала візит через зміни в графіку Ердогана. Наразі ж нібито узгоджуються нові дати.

Позиція Туреччини по війні у секторі Газа

Бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль ще 7 жовтня 2023 року. Атака призвела до численних жертв й викрадень людей. Після цього Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) розпочала військову операцію на території Сектора Газа з метою повного винищення ХАМСУ. Наразі питання точаться довкола міста Рафах, яке ізраїльські військові планують штурмувати, що викликає занепокоєння у Штатів й інших країн.

Після атаки ХАМАСу, президент Туреччини назвав Ізраїль "військовим злочинцем", а також "окупантом". У відповідь на цю заяву Тель-Авів відкликав дипломатів з країни.

Також зовсім нещодавно Ердоган заявив, що нібито Ізраїль несе відповідальність за ескалацію напруженості на Близькому Сході.