ua en ru
Пт, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вночі можливі грози, вдень повітря місцями прогріється до +26: погода на завтра

П'ятниця 26 квітня 2024 13:46
UA EN RU
Вночі можливі грози, вдень повітря місцями прогріється до +26: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 27 квітня, вночі у більшості центральних й низці інших областей очікуватимуться дощі й місцями грози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Вночі у більшості центральних, Чернігівській, Сумській областях короткочасні дощі, місцями грози, у східних та Запорізькій областях місцями невеликі дощі, на решті території, вдень в Україні без опадів", - пише Український гідрометцентр.

Вітер очікується північно-західний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с..

Температура:

  • на заході коливатиметься від +3 до +5 вночі й від +16 до +19 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +6 до +10 вночі й від +15 до +18 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +20 до +24 вдень;
  • на сході коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +22 до +26 вдень.

Вночі можливі грози, вдень повітря місцями прогріється до +26: погода на завтра

Фото: погода на 27 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. Вночі по області місцями невеликий короткочасний дощ , вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура в Київській області вночі очікуватиметься від +5 до +10, а вдень від +15 до +20. У Києві вночі від +6 до +8, а вдень від +16 до +18.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що погода цього тижня ймовірно не буде теплішою, ніж минулого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода
NEWS
Кулеба: повернення військовозобов'язаних до України є питанням справедливості
Кулеба: повернення військовозобов'язаних до України є питанням справедливості
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме