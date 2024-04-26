Вночі можливі грози, вдень повітря місцями прогріється до +26: погода на завтра
Завтра, 27 квітня, вночі у більшості центральних й низці інших областей очікуватимуться дощі й місцями грози.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. Вночі у більшості центральних, Чернігівській, Сумській областях короткочасні дощі, місцями грози, у східних та Запорізькій областях місцями невеликі дощі, на решті території, вдень в Україні без опадів", - пише Український гідрометцентр.
Вітер очікується північно-західний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с..
Температура:
- на заході коливатиметься від +3 до +5 вночі й від +16 до +19 вдень;
- на півночі коливатиметься від +6 до +10 вночі й від +15 до +18 вдень;
- на півдні коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +20 до +24 вдень;
- на сході коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +22 до +26 вдень.
Фото: погода на 27 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність. Вночі по області місцями невеликий короткочасний дощ , вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Температура в Київській області вночі очікуватиметься від +5 до +10, а вдень від +15 до +20. У Києві вночі від +6 до +8, а вдень від +16 до +18.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що погода цього тижня ймовірно не буде теплішою, ніж минулого.
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