В Україні ще на місяць подовжать пільгову ціну на електроенергію для населення

Кабінет міністрів України подовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до 31 травня. Попередній термін закінчується 30 квітня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну.

Пільговий тариф на світло

За словами Шмигаля, Кабмін ухвалив рішення щодо продовження пільгової ціни на електроенергію для населення – 2 грн 64 копійки за кіловат. Він заявив, що положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня.

"Попри ремонти 24/7, в енергосистемі зберігається значний дефіцит. Ми встановлюємо міні-ТЕЦ в різних містах, посилюємо енергосистему через її децентралізацію, але відновити все швидко неможливо. Тож закликаю українців ощадливо використовувати електроенергію", - сказав прем'єр.

Інші рішення на засіданні Кабміну

Також сьогодні на засіданні Кабміну, було вдвічі збільшено суму мікрогрантів для Харкова й Харківської області. Тепер його розмір для бажаючих почати власну справу буде до 500 тисяч гривень на громадянина.

Було внесено зміни до статуту Експортно-кредитного агентства України. Це дозволить страхувати нові інвестиції від ризиків війни.

"Це стосується як іноземних інвестицій, так і українських компаній, які будуть вкладати кошти в нашу економіку та розвивати експорт", - розповів Шмигаль.

Підвищення тарифів в Україні та обстріл енергетики

На початку весни Росія посилила свої атаки на енергетичну систему України. Це призвело до пошкодження Зміївської ТЕС та знищення Трипільської ТЕС та проблем з постачанням енергетики в низку областей. На постачання енергетики вплинули і минулорічні атаки Росії.

Тому у 2023 році було запроваджено мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак він не стосувався електроенергії та холодної води.

Пільговий тариф на світло діє до 30 квітня 2024 року. З наближенням цієї дати у владі почали ширитись чутки щодо того, чи зростуть тарифи на світло.

Зокрема, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про можливість підвищення тарифу на електроенергію для населення. За його словами, уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів, які були пошкоджені.

Детально про те, чи готують українцям підвищення тарифів на комуналку читайте у матеріалі РБК-Україна.

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