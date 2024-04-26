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Просування російських військ на захід від Авдіївки прискорилося, - британська розвідка

Україна, П'ятниця 26 квітня 2024 11:49
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Просування російських військ на захід від Авдіївки прискорилося, - британська розвідка Фото: Російські війська просуваються після захоплення Авдіївки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Просування російських військ на захід від Авдіївки у Донецькій області за останній тиждень прискорилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, сухопутні війська Росії створили вузький виступ далі на території України, щоб увійти до міста Очеретине, розташованого приблизно за 15 км на північ від центру Авдіївки.

За даними британської розвідки, відколи російські війська взяв під свій контроль Авдіївку в середині лютого 2024 року, цей район залишається одним з основних районів російських операцій.

Просування російських військ на захід від Авдіївки прискорилося, - британська розвідкаhttps://deepstatemap.live/

"Попри високі втрати, цілком імовірно, що російська армія зможе постійно атакувати українські позиції в цьому районі і взяти під свій контроль кілька невеликих населених пунктів", - зазначають у Міноборони Британії.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, після захоплення Авдіївки у лютому 2024 року російські війська поступово просуваються на захід.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російська армія нарощує темп наступу, захоплюючи нові населені пункти.

Докладніше про поточну ситуацію на фронті, у матеріалі РБК-Україна "Росія посилює наступ на Сході. Що відбувається на фронті і які завдання ставлять у Кремлі".

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