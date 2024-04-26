Долар знову подешевшав: НБУ встановив офіційний курс долара на 29 квітня

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після різкого зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 42,4409 грн за 1 долар (-0,0796 грн). bank.gov.ua Курс євро становитиме 39,6015 гривень за 1 євро (-0,0687 грн). bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 39,58-39,62 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день. udinform.com На готівковому ринку курс не змінився - 39,90 грн/долар.