Росія після довгої паузи вивела в Чорне море підводні човни: скільки "Калібрів"

Російська Федерація вивела на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

Зазначається, що відповідний крок ворог здійснив після доволі довгої паузи.

Наразі сумарний залп "Калібрів" - до 8 ракет. Інші ж кораблі перебувають у пунктах базування.

"Рівень ракетної небезпеки дуже високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог", - додають Сили оборони півдня України.

Скільки "Калібрів" у Росії

Ще на початку квітня представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що з кінця вересня 2023 року Росія майже не застосовувала проти України крилаті ракети морського базування "Калібр".

Скібіцький відзначив, що ворог поновлював свої запаси й наразі має близько 260 одиниць "Калібрів". Зокрема терористи планують виробити ще 30 одиниць протягом поточного місяця.

Також про загрозу застосування крилатих ракет попереджав керівник ГУР Кирило Буданов. Він розповідав, що "Калібри" "готові до застосування".