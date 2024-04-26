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Зеленський призначив нового голову адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

Україна, П'ятниця 26 квітня 2024 16:36
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Зеленський призначив нового голову адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Архівне фото: Олександр Яковець (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 26 квітня, вирішив призначити нового голову адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Ним став Олександр Яковець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

Зазначається, що одним указом Зеленський звільнив з посади голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Бондара Богдана Васильовича.

Іншим указом на цю посаду призначив Яковця Олександра Васильовича. До цього Яковець обіймав посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України, саме тому Зеленський третім указом звільнив його.

Олександр Яковець

Український військовий, генерал. Він бере активну участь у відображенні російської агресії та відзначився у 2022 році. За це був нагороджений орденами. На посаду командувача Сил підтримки ЗСУ Яківця призначили на початку березня.

Зеленський змінює представників військового командування України

У лютому президент призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського замість Валерія Залужного. Пізніше посаду начальника Генштабу Зеленський призначив Анатолія Баргилевича.

А нещодавно Зеленський призначив нового заступника командувача Національної гвардії України. Ним став Володимир Гордійчук.

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Володимир Зеленський Збройні сили України
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