Зеленський призначив нового голову адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України .

Зазначається, що одним указом Зеленський звільнив з посади голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Бондара Богдана Васильовича.

Іншим указом на цю посаду призначив Яковця Олександра Васильовича. До цього Яковець обіймав посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України, саме тому Зеленський третім указом звільнив його.

Олександр Яковець

Український військовий, генерал. Він бере активну участь у відображенні російської агресії та відзначився у 2022 році. За це був нагороджений орденами. На посаду командувача Сил підтримки ЗСУ Яківця призначили на початку березня.