В Україні вимикатимуть світло бізнесу: чи торкнеться це побутових споживачів
Через дефіцит в енергосистемі, сьогодні, 18 квітня, щодо бізнесу й промисловості можуть застосовувати графіки обмежень потужності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
Обмеження діятимуть з 18:00 по 22:00.
"Обмеження не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", - пише ДТЕК.
Чи очікувати відключень побутовим споживачам
Як розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, наразі в Україні не очікуються графіки відключень для побутових споживачів. Водночас це не стосується Харкова, де ситуація з пошкодженнями є особливою практично на всіх основних об'єктах енергосистеми.
"Але у всіх інших регіонах ми не плануємо залучати споживачів до обмежень електропостачання, до цих графіків", - додав Кудрицький.
Ситуація зі світлом в Україні
Як розповідало "Укренерго", сьогодні в Україні дефіцит в енергосистемі триматиметься протягом майже усієї доби. Через це українців закликають ощадливо споживати електроенергію.
Окрім того, станом на ранок Україна залучала екстрену допомогу від Румунії, Польщі й Словаччини.
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