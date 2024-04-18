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В Україні вимикатимуть світло бізнесу: чи торкнеться це побутових споживачів

Четвер 18 квітня 2024 13:38
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В Україні вимикатимуть світло бізнесу: чи торкнеться це побутових споживачів Фото: промисловості та бізнесу обмежать енергопостачання через дефіцит (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Через дефіцит в енергосистемі, сьогодні, 18 квітня, щодо бізнесу й промисловості можуть застосовувати графіки обмежень потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Обмеження діятимуть з 18:00 по 22:00.

"Обмеження не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", - пише ДТЕК.

Чи очікувати відключень побутовим споживачам

Як розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, наразі в Україні не очікуються графіки відключень для побутових споживачів. Водночас це не стосується Харкова, де ситуація з пошкодженнями є особливою практично на всіх основних об'єктах енергосистеми.

"Але у всіх інших регіонах ми не плануємо залучати споживачів до обмежень електропостачання, до цих графіків", - додав Кудрицький.

Ситуація зі світлом в Україні

Як розповідало "Укренерго", сьогодні в Україні дефіцит в енергосистемі триматиметься протягом майже усієї доби. Через це українців закликають ощадливо споживати електроенергію.

Окрім того, станом на ранок Україна залучала екстрену допомогу від Румунії, Польщі й Словаччини.

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ДТЕК Укренерго
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