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Івано-Франківськ був головною ціллю ворога під час нічної атаки, - Повітряні сили

Івано-Франківськ, Четвер 18 квітня 2024 12:55
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Івано-Франківськ був головною ціллю ворога під час нічної атаки, - Повітряні сили Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти під час нічної атаки зосередили зусилля на Івано-Франківську. Ворожі дрони маневрували, намагаючись заплутати українську ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

За його словами, російські "Шахеди" цієї ночі летіли стандартними маршрутами, намагалися обходити ППО важкодоступними ділянками місцевості, річками та балками.

"У тому числі намагалися обходити Івано-Франківськ і атакувати місто з різних сторін - півночі, півдня. Також йшли шеренгою, щоб складніше було їх уразити. Протягом тривоги вони використовували то групи, то окремі дрони, тобто намагалися максимально заплутати свій слід. Однак попри таку тактику, нашим Силам оборони вдалося ліквідувати всі БПЛА", - сказав Євлаш.

Також речник зазначив, що один з дронів "зависнув" над водою на декілька годин на межі Дніпропетровської та Полтавської областей. Євлаш додав, що Україна відчуває дефіцит засобів ППО.

"Нам необхідні ракети до наших переносних зенітно-ракетних комплексів, які досить ефективно воюють навіть з крилатими ракетами. Однак це потребує додаткових ресурсів та обладнання, у тому числі для мобільних вогневих груп, які могли б ефективно у темну пору доби визначати, де знаходяться дрони і вражати їх", - пояснив він.

Нічна атака дронів

Цієї ночі 18 квітня російські війська знову атакували Україну "Шахедами". Окупанти випустили 13 дронів-камікадзе з Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у Криму. Сили ППО збили всі ворожі дрони.

"Шахеди" долетіли до заходу України. Зокрема, ППО працювала у Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Голова Івано-Франківської ОВА зазначила, що окупанти націлилися на критичну інфраструктуру в області. Через падіння уламків виникли пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.

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Івано-Франківськ ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
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