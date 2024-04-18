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У Чернігові завершили рятувальну операцію після ракетного удару росіян

Чернігів, Четвер 18 квітня 2024 09:22
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У Чернігові завершили рятувальну операцію після ракетного удару росіян Фото: у Чернігові завершили рятувальну операцію після обстрілу 17 квітня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Рятувальники завершили пошукову операцію у Чернігові після ракетного удару росіян 17 квітня. Внаслідок атаки загинули 18 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у Telegram.

За даними ОВА, внаслідок вчорашньої ракетної атаки загинули 18 осіб, поранення отримали 78 людей. На стаціонарному лікуванні перебувають 37 постраждалих.

"Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров’я, необхідними ліками забезпечені", - зазначив Чаус.

Сьогодні у Чернігівській області оголошений траур за загиблими внаслідок російського обстрілу.

Ракетний удар по Чернігову

Зранку 17 квітня російські війська вдарили по Чернігову. Як зазначала місцева влада, окупанти завдали три ракетних удари, застосувавши "Іскандери".

Удар був по майже по центру міста, де у момент атаки перебувало багато людей. Як відомо, було пряме влучання в будівлю соціальної інфраструктури. Пошкоджена лікарня та центральний корпус Чернігівської політехніки.

Серед постраждалих є діти. Також МВС повідомляло, що внаслідок атаки загинула 25-річна лейтенант поліції

Детальніше про наслідки удару по Чернігову - у матеріалі РБК-Україна.

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