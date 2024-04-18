У Чернігові завершили рятувальну операцію після ракетного удару росіян

Рятувальники завершили пошукову операцію у Чернігові після ракетного удару росіян 17 квітня. Внаслідок атаки загинули 18 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у Telegram.

Сьогодні у Чернігівській області оголошений траур за загиблими внаслідок російського обстрілу.

За даними ОВА, внаслідок вчорашньої ракетної атаки загинули 18 осіб, поранення отримали 78 людей. На стаціонарному лікуванні перебувають 37 постраждалих.

Ракетний удар по Чернігову

Зранку 17 квітня російські війська вдарили по Чернігову. Як зазначала місцева влада, окупанти завдали три ракетних удари, застосувавши "Іскандери".

Удар був по майже по центру міста, де у момент атаки перебувало багато людей. Як відомо, було пряме влучання в будівлю соціальної інфраструктури. Пошкоджена лікарня та центральний корпус Чернігівської політехніки.

Серед постраждалих є діти. Також МВС повідомляло, що внаслідок атаки загинула 25-річна лейтенант поліції

Детальніше про наслідки удару по Чернігову - у матеріалі РБК-Україна.

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