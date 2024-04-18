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Україна може отримати ще шість систем Patriot від партнерів, - Шольц

Німеччина, Четвер 18 квітня 2024 19:09
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Україна може отримати ще шість систем Patriot від партнерів, - Шольц Фото: Україна може отримати ще шість систем Patriot (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Від партнерів по Північноатлантичному альянсу Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.

Канцлер Німеччини розповів, що партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, крім вже переданої Німеччиною.

"Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, - це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення", - сказав Шольц.

За словами канцлера, Альянс ясно дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах НАТО, можуть бути передані, щоб дати змогу Україні краще захистити себе від численних російських атак.

"І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них - наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку", - наголосив він.

ППО для України

Після збільшення російських ударів по об'єктах енергетики, в України гостро постало питання щодо збільшення кількості протиповітряної оборони.

З пошуком ППО обіцяла допомогти й Німеччина. Зокрема, було прийнято рішення щодо передачі додаткової системи Patriot.

Водночас уряд Німеччини направив листи десяткам країн. В листах Німеччина закликає партнерів посилити протиповітряну оборону України.

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