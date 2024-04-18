Джонсон назвав "критично важливим" надання летальної допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Джонсона.

Спікер заявив, що зараз "критичний час на світовій арені".

"Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Це та річ, яку слід зробити", - сказав він.

При цьому, на думку Джонсона, краще "послати кулі в Україну, ніж американських чоловіків". Він зазначив, що вірить у можливість нападу Росії на країни НАТО, зокрема, на Балкани чи Польщу.

"Я дійсно вірю даним розвідки та брифінгам, які ми отримували, що, я вважаю, Сі Цзіньпін, Володимир Путін та Іран - це вісь зла", - заявив спікер Палати представників.

Джонсон додав, що Росія, Китай та Іран координують свої дії, а російський диктатор Путін може "маршувати Європою", якщо йому дозволять.