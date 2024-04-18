Джонсон назвав "критично важливим" надання летальної допомоги Україні
Спікер Палати представників США Майк Джонсон зробив заяву щодо надання Україні летальної допомоги. Він назвав її "критично важливою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Джонсона.
Спікер заявив, що зараз "критичний час на світовій арені".
"Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Це та річ, яку слід зробити", - сказав він.
При цьому, на думку Джонсона, краще "послати кулі в Україну, ніж американських чоловіків". Він зазначив, що вірить у можливість нападу Росії на країни НАТО, зокрема, на Балкани чи Польщу.
"Я дійсно вірю даним розвідки та брифінгам, які ми отримували, що, я вважаю, Сі Цзіньпін, Володимир Путін та Іран - це вісь зла", - заявив спікер Палати представників.
Джонсон додав, що Росія, Китай та Іран координують свої дії, а російський диктатор Путін може "маршувати Європою", якщо йому дозволять.
Допомога Україні від США
Варто зазначити, що у США протягом довгих місяців не можуть ухвалити продовження фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Нещодавно спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував розділити законопроект Сенату про національну безпеку на чотири окремі документи. Тобто фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів відокремили в окремий законопроект.
Поки документ все ще не ухвалений, у Конгресі США тривають дискусії. Президент США Джо Байден пообіцяв "негайно підписати" законопроекти, коли їх схвалить Конгрес.
Що передбачає ініціатива Джонсона щодо допомоги України - у матеріалі РБК-Україна.
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