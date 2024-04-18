ua en ru
Чт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Джонсон назвав "критично важливим" надання летальної допомоги Україні

Вашингтон, Четвер 18 квітня 2024 10:33
UA EN RU
Джонсон назвав "критично важливим" надання летальної допомоги Україні Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Спікер Палати представників США Майк Джонсон зробив заяву щодо надання Україні летальної допомоги. Він назвав її "критично важливою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Джонсона.

Спікер заявив, що зараз "критичний час на світовій арені".

"Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Це та річ, яку слід зробити", - сказав він.

При цьому, на думку Джонсона, краще "послати кулі в Україну, ніж американських чоловіків". Він зазначив, що вірить у можливість нападу Росії на країни НАТО, зокрема, на Балкани чи Польщу.

"Я дійсно вірю даним розвідки та брифінгам, які ми отримували, що, я вважаю, Сі Цзіньпін, Володимир Путін та Іран - це вісь зла", - заявив спікер Палати представників.

Джонсон додав, що Росія, Китай та Іран координують свої дії, а російський диктатор Путін може "маршувати Європою", якщо йому дозволять.

Допомога Україні від США

Варто зазначити, що у США протягом довгих місяців не можуть ухвалити продовження фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував розділити законопроект Сенату про національну безпеку на чотири окремі документи. Тобто фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів відокремили в окремий законопроект.

Поки документ все ще не ухвалений, у Конгресі США тривають дискусії. Президент США Джо Байден пообіцяв "негайно підписати" законопроекти, коли їх схвалить Конгрес.

Що передбачає ініціатива Джонсона щодо допомоги України - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога Конгресс США
NEWS
Понад 900 окупантів та 31 автомобіль. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Понад 900 окупантів та 31 автомобіль. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
Афера із запуском Запорізької АЕС росіянами: яка ймовірність і що може статися
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Афера із запуском Запорізької АЕС росіянами: яка ймовірність і що може статися