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У Німеччині заарештували російських диверсантів, які планували зірвати допомогу Україні

Німеччина, Четвер 18 квітня 2024 12:01
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У Німеччині заарештували російських диверсантів, які планували зірвати допомогу Україні Фото: У Німеччині заарештували російських шпигунів
Автор: Олександр Білоус

Двоє громадян Німеччини та Росії заарештовано у Німеччині за підозрою у підготовці диверсійних атак, у тому числі на військові об'єкти США, з метою зірвати військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення федеральної прокуратури Німеччини.

Влада провела обшуки в будинках та на робочих місцях двох підозрюваних, звинувачених у роботі на іноземну шпигунську службу.

У заяві прокуратури йдеться, що один із підозрюваних, на ім'я Дітер С., з жовтня 2023 року обговорював можливі змови з людиною, пов'язаною з російською секретною службою.

Дітер С. був готовий здійснити вибухи та підпали військових об'єктів, у тому числі тих, які перебувають у веденні сил США. Він фотографував та знімав на відео військовий транспорт та техніку.

Німеччина стала одним із найбільших постачальників військової допомоги Києву з того часу, як 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і є основною метою російських шпигунських операцій, заявили в прокуратурі.

За даними Spiegel, до об'єктів входила армійська база Графенвер у південній землі Баварія, де українські солдати проходять підготовку з використання американських танків Abrams.

Нагадаємо, США у 2023 році вирішили передати Україні танки Abrams. Військовослужбовці ЗСУ проходять навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі Графенвер у Німеччині.

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