Росіяни атакували Дніпровський район. Почалися пожежі, є постраждалі

Фото: під час вибухів, які чули у Дніпрі 18 квітня, РФ атакувала Дніпровський район (Getty Images)

Під час вибухів, які чули у Дніпрі 18 квітня, російські війська атакували Дніпровський район. Почалися пожежі, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог атакував Дніпровський район", - констатував він. За словами голови ОВА, також є поранені. "Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - додав Лисак. Крім того, є декілька займань. "Деталі - після відбою. Загроза триває. Будьте у безпечних місцях", - додав він. Новина доповнюється....