ua en ru
Чт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Хорватії партія прем'єра виграла вибори. Він підтримує Україну

Загреб, Четвер 18 квітня 2024 14:13
UA EN RU
У Хорватії партія прем'єра виграла вибори. Він підтримує Україну Фото: прем'єр-міністр Андрей Пленкович (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Партія Хорватський демократичний союз (HDZ) чинного прем'єр-міністра Андрея Пленковича лідирує на парламентських виборах. Пленкович є проукраїнським політиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані державної виборчої комісії Хорватії та HRT.

Станом на 14:00 18 квітня було пораховано 99,79% голосів виборців. Хорватський демократичний союз (HDZ) отримав 61 місце у парламенті зі 151. Загалом це на пʼять місць менше, ніж на попередніх виборах у 2020 році.

Коаліція на чолі з опозиційною Соціал-демократичною партією посіла друге місце і отримала 42 мандати. Неформальним лідером коаліції є проросійський президент Зоран Міланович.

Праві популісти з партії "Вітчизняного руху" отримали третю сходинку. Їм дісталися 14 мандати у парламенті. Консерватори отримали 11 місць, а лівий зелений рух - 10.

Що цьому передувало

Варто зазначити, що вибори у Хорватії були призначені після хвилі протестів на початку року. Ця передували звинувачення HDZ в корупції. Хорватський демократичний союз перебуває при владі безперервно з 1991 року.

ЗМІ зазначають, що вибори певною перевіркою урядової партії та прем'єра Андрея Пленковича.

Передвиборча кампанія супроводжувалася постійними суперечками між Пленковичем і Мілановичем. Останньому не дозволили балотуватися на вибори, оскільки він обіймає посаду президента.

Пленкович звинувачував президента у проросійській позиції і протидію навчанню українських солдатів у Хорватії.

Рік виборів

У 2024 році вперше в історії вибори пройдуть у понад 70 країнах із загальним населенням у 4 млрд осіб. І результати як мінімум частини з них, особливо на Заході, можуть вплинути на підтримку України.

Більше про ключові вибори 2024 року - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хорватия
NEWS
Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої
Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої
DAILY
Афера із запуском Запорізької АЕС росіянами: яка ймовірність і що може статися
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Афера із запуском Запорізької АЕС росіянами: яка ймовірність і що може статися