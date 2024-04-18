У Хорватії партія прем'єра виграла вибори. Він підтримує Україну

Партія Хорватський демократичний союз (HDZ) чинного прем'єр-міністра Андрея Пленковича лідирує на парламентських виборах. Пленкович є проукраїнським політиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані державної виборчої комісії Хорватії та HRT .

Станом на 14:00 18 квітня було пораховано 99,79% голосів виборців. Хорватський демократичний союз (HDZ) отримав 61 місце у парламенті зі 151. Загалом це на пʼять місць менше, ніж на попередніх виборах у 2020 році.

Коаліція на чолі з опозиційною Соціал-демократичною партією посіла друге місце і отримала 42 мандати. Неформальним лідером коаліції є проросійський президент Зоран Міланович.

Праві популісти з партії "Вітчизняного руху" отримали третю сходинку. Їм дісталися 14 мандати у парламенті. Консерватори отримали 11 місць, а лівий зелений рух - 10.

Що цьому передувало

Варто зазначити, що вибори у Хорватії були призначені після хвилі протестів на початку року. Ця передували звинувачення HDZ в корупції. Хорватський демократичний союз перебуває при владі безперервно з 1991 року.

ЗМІ зазначають, що вибори певною перевіркою урядової партії та прем'єра Андрея Пленковича.

Передвиборча кампанія супроводжувалася постійними суперечками між Пленковичем і Мілановичем. Останньому не дозволили балотуватися на вибори, оскільки він обіймає посаду президента.

Пленкович звинувачував президента у проросійській позиції і протидію навчанню українських солдатів у Хорватії.