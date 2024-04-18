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СБУ затримала помічника Шуфрича за фінансування Росгвардії в Криму

Крим, Четвер 18 квітня 2024 15:16
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СБУ затримала помічника Шуфрича за фінансування Росгвардії в Криму Фото: СБУ затримала помічника нардепа Нестора Шуфрича (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України (СБУ) затримала помічника нардепа Нестора Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії у тимчасово захопленому Криму", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

"Таким чином усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів - надання "послуг воєнізованої охорони" об’єктів народного депутата на території півострова", - додали в СБУ.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Підозра для Шуфрича

На початку лютого 2024 року нардеп Нестор Шуфрич уже отримав відповідну підозру. У березні йому продовжили запобіжний захід. Шуфрич проведе під вартою ще два місяці.

За результатами проведених заходів слідчі та оперативники СБУ затримали бізнес-партнера Шуфрича та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Нагадаємо, у 2023 році Шуфричу оголосили підозру в держзраді. При цьому він досі залишається нардепом і членом парламентського комітету зі свободи слова.

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Служба безпеки України Крим Нестор Шуфрич Росгвардія
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