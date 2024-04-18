В Україні конфіскували майно екс-президента "Мотор Січі" Богуслаєва

В Україні сьогодні, 18 квітня, ухвалили рішення про конфіскацію майна колишнього президента АТ "Мотор Січ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд .

У тексті не вказано ім'я та прізвище, але йдеться про В'ячеслава Богуслаєва. Зазначається, що колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього президента АТ "Мотор Січ" і російського підприємця, директора представництва товариства в Москві.

До них застосували санкцію, яка передбачена чинним законодавством. Суд стягнув у дохід держави активи підсанкційних осіб, а саме:

нерухоме майно;

кошти, розміщені на банківських рахунках;

частки в статутному капіталі низки господарських товариств;

цінні папери;

майнові права на торговельні марки та промислові зразки;

вогнепальну зброю.

Рішення може бути оскаржено в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів із дня проголошення рішення суду.