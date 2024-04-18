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Мішель: нові поставки зброї Україні - питання днів й тижнів, а не місяців

Четвер 18 квітня 2024 11:44
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Мішель: нові поставки зброї Україні - питання днів й тижнів, а не місяців Фото: Шарль Мішель, голова Європейської ради (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нові поставки зброї та боєприпасів Україні є питанням днів та тижнів, а не місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Європейської ради Шарля Мішеля, якого цитує Deutsche Welle.

Під час розмови з журналістами Мішель відзначив, що нові поставки зброї й боєприпасів нашим воїнам є "питанням не місяців, а днів і тижнів".

За словами президента Литви Гітанаса Науседи, йому шкода бачити те, як союзники України ухвалюють рішення, але не виконують їх. На його думку, важливо радіти не самим рішенням, а своєчасній допомозі.

"Тому що іноді часовий розрив між ухваленням рішення і його реалізацією займає кілька місяців і навіть більше", - відзначив Науседа.

Також додамо, що сьогодні Європейська рада у висновках наголосила на необхідності:

  • терміново забезпечити ППО України;
  • прискорити й інтенсифікувати доставку всієї необхідної військової допомоги, включаючи артилерійські боєприпаси та ракети.

Головні потреби України

Протягом останніх місяців посилення протиповітряної оборони, а також поповнення артилерійських снарядів стали гострими проблемами для нашої країни. У тому ж числі ситуацію погіршило посилення терористичних ударів Російської Федерації по енергетичному сектору нашої країни.

Внаслідок цього президент Володимир Зеленський закликав провести засідання Ради Україна-НАТО. Як відзначив генеральний секретар Єнс Столтенберг, засідання відбудеться вже цієї п'ятниці, 19 квітня. Він додав, що серед головних питань, як він очікує, будуть протиповітряна оборона України, а також артилерійські снаряди.

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