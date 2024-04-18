Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої

Внаслідок удару по військовому аеродрому у Джанкої було знищено або критично пошкоджено низку засобів протиповітряної оборони росіян. Також вражено пункт управління ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

ГУР додає, що кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.

Як зазначає розвідка, внаслідок успішної операції українських військ 17 квітня на військовому аеродромі міста Джанкой у Криму знищено або критично пошкоджено:

Удар по Джанкою

Нагадаємо, в ніч на 17 квітня у Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи. У мережі повідомили, що у районі військового аеродрому спалахнула потужна пожежа. Пізніше з'явилися фото зі супутника, який зафіксував шість осередків пожежі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Джанкою. Він подякував головкому ЗСУ Олександру Сирському за організацію операції.

Що відомо про аеродром у Джанкої, які ще є аеродроми у Криму та що на них тримають росіяни - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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