США і Британія ввели санкції проти Ірану: під обмеження потрапили виробники "Шахедів"

Сполучені Штати Америки і Британія сьогодні, 18 квітня, вирішили запровадити нові санкції проти Ірану. Це стало відповіддю на нещодавню атаку Тегерана на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мінфіну США та уряду Британії .

Зазначається, що США запровадили санкції проти 16 осіб і двох організацій, які дають змогу Ірану виробляти дрони та двигуни для "Шахедів".

Також США внесли до списку санкцій п'ять компаній у кількох юрисдикціях, які постачають комплектувальні матеріали для виробництва сталі іранській компанії Khuzestan Steel Company.

"Металургійний сектор Ірану щорічно генерує дохід, еквівалентний кільком мільярдам доларів, більша частина якого припадає на експорт сталі", - пояснили в Мінфіні.

США хочуть перешкодити шкідливій діяльності Ірану

Ще під обмеження потрапили дочірні компанії іранського автовиробника Bahman Group, які продовжують надавати матеріальну підтримку КВІР. Велика Британія також ввела санкції проти кількох іранських військових організацій, фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у виробництві дронів і балістичних ракет.

Міністр фінансів Джанет Єллен повідомила, що США використовують нові санкції для деградації та руйнування ключових аспектів шкідливої діяльності Тегерана.