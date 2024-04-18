ua en ru
Чт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський: цього місяця промисловість вперше виробить одразу 10 САУ "Богдана"

Четвер 18 квітня 2024 14:26
UA EN RU
Зеленський: цього місяця промисловість вперше виробить одразу 10 САУ "Богдана" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У квітні українська промисловість уперше видасть десять самохідних артилерійських установок (САУ) "Богдана". В наступних місяцях очікується ще більша кількість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Як відзначив президент, власне виробництво в Україні постійно посилюється.

"Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдана", у травні й далі - ще більше", - додав Зеленський.

САУ "Богдана"

"Богдана" є колісною 155-мм самохідною артилерійською установкою, розробка якої розпочалась ще з 2018 року. Зокрема вона стала першою вітчизняною САУ, що була розроблена відповідно до стандартного для країн Північноатлантичного альянсу калібру 155-мм.

Бойове хрещення САУ відбулось під час битви за острів Зміїний у 2022 році. Вже у 2023 вона була офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України.

Додамо, що лише в грудні 2023, за словами президента, українська промисловість виробляла лише шість одиниць САУ на місяць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Володимир Зеленський САУ Богдана
NEWS
Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої
Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої
DAILY
Афера із запуском Запорізької АЕС росіянами: яка ймовірність і що може статися
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Афера із запуском Запорізької АЕС росіянами: яка ймовірність і що може статися