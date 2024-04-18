Зеленський: цього місяця промисловість вперше виробить одразу 10 САУ "Богдана"

У квітні українська промисловість уперше видасть десять самохідних артилерійських установок (САУ) "Богдана". В наступних місяцях очікується ще більша кількість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Як відзначив президент, власне виробництво в Україні постійно посилюється.

"Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдана", у травні й далі - ще більше", - додав Зеленський.

САУ "Богдана"

"Богдана" є колісною 155-мм самохідною артилерійською установкою, розробка якої розпочалась ще з 2018 року. Зокрема вона стала першою вітчизняною САУ, що була розроблена відповідно до стандартного для країн Північноатлантичного альянсу калібру 155-мм.

Бойове хрещення САУ відбулось під час битви за острів Зміїний у 2022 році. Вже у 2023 вона була офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України.

Додамо, що лише в грудні 2023, за словами президента, українська промисловість виробляла лише шість одиниць САУ на місяць.